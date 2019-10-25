Положить деньги в банк на веки вечные. Новый вопрос викторины «155 финансовых историй»

РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвящённый 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй.

История 115. Положить деньги в банк на веки вечные

Еще Сенека отмечал: «Вечного нет ничего, да и долговечно тоже немногое». Сегодня мало кто загадывает на долгий срок. Поэтому и вклады в банках открывают в основном на срок от года до пяти. А ведь в истории было такое явление, как «вечный вклад». В этом случае банк выплачивает только проценты, снимать основную сумму со счета нельзя. Такой финансовый продукт занимал особое место в ряду вкладных операций. Например, к началу 1909 года в Рязанском отделении Государственного банка было оформлено около 5 тысяч вечных вкладов.

4% от суммы на счету выплачивались назначенным лицам. Но зачастую в Российской империи (и в Рязанской губернии в том числе) владельцы вечных вкладов оставляли завещание, по которому проценты могли получать не родственники, а служители церкви. Взамен в храмах в определенные дни совершались молитвы о здравии и за упокой. Были и другие наказы, к примеру, «раздавать деньги нищим в Великий четверг на Страстной неделе и десяти бедным семействам прихода».

В финансовом мире есть и другие «вечные» инструменты. Наиболее известные «вечные облигации» — облигации без обозначенного срока погашения. Доходность по ним обычно выше, но за это держатель облигации платит тем, что погасить ценную бумагу он не может, а в случае, если эмитент прекратит работу, то владельцы вечных облигаций оказываются в конце списка на возмещение.

Вопрос: А какой еще «вечный» инструмент существует?

акция;

гарантия;

вексель;

варрант.

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