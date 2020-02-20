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Полицейские раскрыли кражу сбережений из дома 89-летней рязанки

В Рязанской области полицейские раскрыли кражу сбережений из дома 89-летней женщины. Пенсионерке вернули похищенное – 170 500 рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

В полицию обратился житель посёлка Гремячий Ключ Ермишинского района. Он рассказал полицейские, что видел незнакомый автомобиль возле соседнего дома, в котором живёт пенсионерка. Мужчина рассказал, что машина остановилась возле дома, немного постояла, затем, забрав молодую женщину, уехала прочь. Бдительному соседу ситуация показалась весьма подозрительной.

На месте возможного происшествия полицейские поговорили с пенсионеркой и её соседом. Оказалось, что незнакомка, которая заглянула к 89-летней женщине, представилась сотрудницей службы социального обеспечения. Неизвестная объяснила, что занимается проверкой условий жизни сельских пенсионеров. Пожилая женщина её впустила в дом и ответила на вопросы посетительницы.

Полицейские попросили пенсионерку проверить места, где та хранит сбережения. Оказалось, что после визита из платяного шкафа женщины пропали 170 500 рублей.

Бдительный сосед смог описать машину – вспомнил её цвет, марку, а также часть номера. Разыскать автомобиль удалось на выезде из района. Пассажиркой оказалась 29-летняя жительница Сасово, которая подходила под описание злоумышленницы. Женщину задержали.

Удалось установить её причастность к делу. Ранее женщину судили за мошенничество в отношении пожилого человека, совершенное при аналогичных обстоятельствах в соседнем районе. Деньги вернули пострадавшей.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (ч.3 ст.158 УК РФ), женщине грозит до 6 лет лишения свободы.

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