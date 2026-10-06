В Рязанской области 7 октября ожидаются дожди и сильный ветер

Синоптики регионального ЦГМС дали прогноз погоды для жителей Рязанской области на среду, 7 октября. Регион ожидает классическая осенняя картина с осадками и заметным усилением ветра.

Ночью и рано утром над регионом сохранится облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой, а в отдельных районах умеренный дождь. Местами возможен туман, который существенно снизит видимость на дорогах.

Температурный фон ночью составит от +4°С до +9°С. Ветер будет дуть с запада со скоростью 3–8 метров в секунду.

Днем небо останется преимущественно затянутым облаками, местами возможны слабые дожди. Однако ветер заметно активизируется: его скорость достигнет 5–10 метров в секунду, а в отдельных порывах будет достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха — от +11°С до +16°С.