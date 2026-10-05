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Погода

Синоптик Ильин рассказал, когда рязанцам ждать первый снег

Алексей Самохин
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Первый снег в Московской области, по словам синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, ожидается в третьей декаде октября. Примерно в те же сроки заметное похолодание придет и в соседнюю Рязанскую область.

Октябрь начнется с постепенного снижения температуры. Во второй декаде месяца показатели будут колебаться от +8…+13 до +12…+17 градусов.

Временами возможен небольшой дождь. Затем в регионе станет заметно холоднее.

В третьей декаде октября температура может опуститься до +3…+8 градусов. Именно на этот период синоптик прогнозирует первый снег в Московской области.

«И в третьей декаде мы ждем в московском регионе первый снег», — рассказал Александр Ильин.

Для жителей Рязанской области прогноз особенно актуален из-за близости региона к Московской области. 

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