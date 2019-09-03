Подсчитана средняя зарплата директора производства в Рязани

Средняя зарплата директора производства в Рязани составляет 119 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводит портал по поиску работы Superjob.



Аналитики портала сравнили зарплату директоров в 70 крупных городах России. Как и всегда, самая большая зарплата в Москве, где директор производства получает в среднем 175 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге средняя зарплата директора – 161 тысяча рублей.



Если рассматривать города ЦФО, то в Туле средняя зарплата директора больше, чем в Рязани – 121 тысяча рублей. Во Владимире она составляет 114 тысяч рублей, в Липецке и Тамбове – 105 тысяч рублей.

