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Подсчитана средняя зарплата директора производства в Рязани

Средняя зарплата директора производства в Рязани составляет 119 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводит портал по поиску работы Superjob.

Аналитики портала сравнили зарплату директоров в 70 крупных городах России. Как и всегда, самая большая зарплата в Москве, где директор производства получает в среднем 175 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге средняя зарплата директора – 161 тысяча рублей.

Если рассматривать города ЦФО, то в Туле средняя зарплата директора больше, чем в Рязани – 121 тысяча рублей. Во Владимире она составляет 114 тысяч рублей, в Липецке и Тамбове – 105 тысяч рублей.

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