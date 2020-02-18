Под Рязанью совершено разбойное нападение на палатку с шаурмой

Инспекторы ДПС ГИБДД по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на палатку фаст-фуда в Рязанском районе. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.



Нападение на палатку «Шаурма» на трассе М-5 «Урал» рядом с Листвянкой произошло около полуночи. Двое мужчин, у одного из которых был нож, похитили 20 тысяч рублей и мобильный телефон.



Информация об этом поступила наряду ДПС ГИБДД в составе лейтенанта полиции Александра Муравьёва и лейтенанта полиции Андрея Денисова. Опросив продавца, полицейские заметили следы на снегу, ведущие в сторону Листвянки. Затем следы повели в сторону города Рязани и вышли на дорогу.



Полицейские решили проехать по трассе и через некоторое время заметили одного из подозреваемых. Молодого человека задержали и передали оперативникам.



Через некоторое время полицейские установили личность задержанного, им оказался 25-летний житель Ростова. Через некоторое время нашли и его подельника – 40-летнего рязанца.



Похищенное изъяли, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

