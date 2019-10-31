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По Рязани проедет «читающий троллейбус»

В пятницу, 1  ноября, в Рязани пройдёт акция «Читающий троллейбус. Мы едины». Об этом сообщается на сайте Рязанской областной библиотеки имени Горького. 

Акция будет приурочена к Дню народного единства, отмечаемому в России 4 ноября. На несколько часов один из троллейбусов 10-го маршрута превратится в просветительскую площадку. Во время движения студенты, школьники, молодые библиотекари, а также представители общественных объединений будут рассказывать национальные легенды и сказания.

Стартует акция «Читающий троллейбус. Мы едины» в 11 часов с площади Ленина. Проезд в этом троллейбусе до 14 часов будет бесплатным.

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