По Рязани ездит автобус с включённым отоплением

В пятницу, 13 сентября, по Рязани ездил автобус с включённым отоплением. Об этом рассказала пользовательница соцсети в паблике Новости Рязани ВКонтакте



По словам Людмилы Ивановой, она решила проехаться по маршруту №17 на недавно поступившем в город автобусе и почувствовала, что в салоне работает отопление. При этом на улице сегодня было достаточно тепло.



Греет – будь здоров! И это при летней погоде, – написала Людмила. – Возвращаюсь к водителю, говорю, мол, зачем отопление, и так тепло, выключите, пожалуйста. Водитель на своем водительском очень даже вежливо попытался объяснить, почему так. В общем, из всего сказанного я поняла, что если выключить отопление, то в автобусе что-то сломается или перегорит. Но к завтрашнему дню всё наладят, и будет ок. Такие дела…



Фото: Людмила Иванова

