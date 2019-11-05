По факту гибели рязанца на охоте возбудили уголовное дело

В Рязанской области возбудили уголовное дело по факту гибели 51-летнего мужчины на охоте в Спасском районе. Об этом информирует сайт СУ СК РФ по Рязанской области.

По версии следствия, 3 ноября в Спасском районе один из охотников заметил движение среди деревьев и выстрелил. В результате происшествия погиб другой охотник – местный житель, 1968 года рождения. От полученных травм он скончался на месте.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Расследование продолжается.