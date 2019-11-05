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По факту гибели рязанца на охоте возбудили уголовное дело

В Беларуси открылась охота на копытных Сезон охоты на копытных с 20 августа стартовал в Беларуси. Открылась охота на лося, оленей (благородного и пятнистого), лань. Разрешено добывать взрослых самцов и селекционных животных любого пола и возраста в течение суток ружейным способом из засады и с подхода. Вместе с тем, контрольные полевые мероприятия, направленные на предотвращение незаконных охот, проходят во всех районах и охотугодьях республики. На снимках: 1. егерь Барановичской охотдачи г. Гродно Виталий Дудук выписывает лицензию (справа). 2. егерь Барановичской охотдачи г. Гродно Виталий Дудук и Артем Турлай. 3. член Белорусского клуба охотников "Сезон охоты" Александр Томин. 4. члены Белорусского клуба охотников "Сезон охоты" Артем Турлай, Александр Томин и Егерь Барановичской охотдачи г. Гродно Виталий Дудук. 5. открыт сезон охоты. Фото Леонида Щеглова, БЕЛТА.

В Рязанской области возбудили уголовное дело по факту гибели 51-летнего мужчины на охоте в Спасском районе. Об этом информирует сайт СУ СК РФ по Рязанской области.

По версии следствия, 3 ноября в Спасском районе один из охотников заметил движение среди деревьев и выстрелил. В результате происшествия погиб другой охотник – местный житель, 1968 года рождения. От полученных травм он скончался на месте.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Расследование продолжается.

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