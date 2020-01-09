Переплата для клиентов банков и микрофинансовых организаций сокращается

С 1 января 2020 года изменилось ограничение предельной задолженности заемщика по договору потребительского кредита (займа). Вступили в силу новые ограничения по кредитам и займам, взятым на срок не более 1 года. Теперь задолженность не может превышать сам долг более чем в полтора раза. Под ограничение попадают не только начисленные проценты, но и штрафы, пени, а также платежи за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату.

То есть если потребитель взял 1000 рублей, максимальная сумма, которую он будет должен кредитору, — 2500 . Это 1000 основного долга и 1500 – проценты и иные платежи. После достижения предела начисление должно быть прекращено. Информация об ограничениях должна быть указана на первой странице договора перед таблицей с индивидуальными условиями потребительского кредита (займа).

«До установления предельного уровня задолженности долг мог расти в значительной степени, и недобросовестные финансовые организации пользовались этим, – поясняет заместитель управляющего Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Никоноров. – Ограничения, которые последовательно вводит Банк России, призваны дополнительно защитить потребителей и оздоровить рынок».

Также продолжает действовать введенное 1 июля 2019 года предельное значение полной стоимости кредита (займа) и ограничение ежедневной процентной ставки – 1% в день, что особенно актуально для «займов до зарплаты».