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Опубликованы фотографии с места ДТП в Рязанском районе

Сайт УМВД России по Рязанской области опубликовал фотографии с места аварии на 20-м километре автодороги Рязань – Спасск – Ижевское в Рязанском районе.

Напомним, авария случилась в среду, 30 октября, в 10.25. 58-летний житель Рязани, ехавший за рулём автомобиля «Тойота Хайлендер» в сторону посёлка Алеканово,  по предварительным данным, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107 под управлением 39-летнего жителя областного центра.

В результате ДТП помощь потребовалась 63-летней пассажирке отечественного авто. Женщина обращалась к медицинским работникам.

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