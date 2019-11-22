Официальная информация о задержании подозреваемых в убийстве рязанского бизнесмена

В следственном управлении Следственного комитета РФ по Рязанской области подтвердили появившуюся ранее информацию о задержании подозреваемых в убийстве рязанского бизнесмена Александра Громова.



Напомним, 38-летний Алексей Громов, владелец компании «Рязаньтрансавто» был застрелен утром 26 сентября этого года на автодороге между городом Спасск-Рязанский и селом Фатьяновка.



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После обнаружения трупа было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и ношение оружия). Над его раскрытием работала следственно-оперативная группа, в состав которой наряду со следователями, экспертами и следователями-криминалистами следственного управления вошли оперативные сотрудники УМВД России по Рязанской области.



В ходе следствия было установлено, что киллеры остановили автомобиль бизнесмена с просьбой о помощи, после чего произвели в него несколько выстрелов из пистолета и скрылись.



По подозрению в совершении преступления задержано пять человек. Непосредственные исполнители из Ставропольского края, проживавшие временно в Московской области. Также задержано двое посредников и заказчик – жители Московской области и Рязани.



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Следователи считают, что убийство было связано с деятельностью Громова, занимавшегося пассажирскими перевозками в Рязани. За свои услуги убийцы получили крупное вознаграждение.



Задержание подозреваемых проводилось при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии по Рязанской области. В ближайшее время задержанных планируют поместить под стражу.

