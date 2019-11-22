На главную Новости Рязани Официальная информация о задержании подозреваемых в убийстве рязанского бизнесмена
Новости РязаниПроисшествияТоп новость

Официальная информация о задержании подозреваемых в убийстве рязанского бизнесмена

В следственном управлении Следственного комитета РФ по Рязанской области подтвердили появившуюся ранее информацию о задержании подозреваемых в убийстве рязанского бизнесмена Александра Громова. 

Напомним, 38-летний Алексей Громов, владелец компании «Рязаньтрансавто» был застрелен утром 26 сентября этого года на автодороге между городом Спасск-Рязанский и селом Фатьяновка. 

‡агрузка...

После обнаружения трупа было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и ношение оружия). Над его раскрытием работала следственно-оперативная группа, в состав которой наряду со следователями, экспертами и следователями-криминалистами следственного управления вошли оперативные сотрудники УМВД России по Рязанской области.

В ходе следствия было установлено, что киллеры остановили автомобиль бизнесмена с просьбой о помощи, после чего произвели в него несколько выстрелов из пистолета и скрылись. 

По подозрению в совершении преступления задержано пять человек. Непосредственные исполнители из Ставропольского края, проживавшие временно в Московской области. Также задержано двое посредников и заказчик  – жители Московской области и Рязани. 

реклама

Следователи считают, что убийство было связано с деятельностью Громова, занимавшегося пассажирскими перевозками в Рязани. За свои услуги убийцы получили крупное вознаграждение. 

Задержание подозреваемых проводилось при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии по Рязанской области. В ближайшее время задержанных планируют поместить под стражу. 

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»