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Одну из рязанских дорог отремонтируют после жалобы предпринимателей

В Рязани отремонтируют одну из дорог по жалобе предпринимателей. Прокуратура региона обязала администрацию города отремонтировать участок дороги на проезде Шабулина. Ремонтные работы выполнит управление благоустройства.

С жалобой на неудовлетворительное состояние трассы в районе завода «Красное знамя» в прокуратуру обратился Уполномоченный по защите прав предпринимателей Михаил Пронин. Участок дороги неоднократно вызывал нарекания предпринимателей – проехать здесь к предприятиям было невозможно из-за огромных выбоин, значительного разрушения асфальтового покрытия. С просьбой оказать содействие в ремонте дороги бизнесмены обратились к правозащитнику.

Экспертиза подтвердила неудовлетворительное состояние дороги. Выяснилось, что данный участок не состоит на балансе города, отсутствует организация, ответственная за его содержание, а ремонт не был первоначально предусмотрен муниципальной программой. Теперь, по требованию прокуратуры, дорога должна быть приведена в нормативное состояние.

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