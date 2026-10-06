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Новости Касимова

Житель Касимова получил судимость за неуплату алиментов сыну

Анастасия Мериакри
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В Рязанской области вынесен приговор по уголовному делу о неуплате средств на содержание ребенка. Помощник Касимовского межрайонного прокурора поддержал государственное обвинение в отношении местного жителя, которому инкриминировалось совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе судебного разбирательства было достоверно установлено, что на основании ранее вынесенного решения суда мужчина был обязан ежемесячно выплачивать алименты своему несовершеннолетнему сыну. Однако своих родительских обязательств подсудимый не выполнял, в результате чего общая сумма задолженности перед ребенком превысила 30 тысяч рублей.

Важно отметить, что это было не первое нарушение со стороны отца. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности по статье 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Тогда ему было назначено наказание в виде 80 часов обязательных работ.

Повторное уклонение от уплаты алиментов автоматически перевело деяние из разряда административных правонарушений в категорию уголовно наказуемых преступлений.

Суд, рассмотрев все материалы дела, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10 процентов из заработка в доход государства.

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