Фото: vk.ru/minstroyro
Новости Касимова

В Елатьме построят новый корпус детского дома

Алексей Самохин
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В посёлке Елатьма Касимовского округа построят новый корпус детского дома социального обслуживания. Об этом сообщили в Минстрое Рязанской области. 

В начале сентября заключен государственный контракт на строительство корпуса детского дома социального обслуживания в р. п. Елатьма.

Работы осуществляются в рамках реализации подпрограммы «Развитие системы социального обслуживания населения» государственной программы Рязанской области «Социальная защита и поддержка населения».

Новый одноэтажный корпус детского дома будет рассчитан на 70 мест. Здесь планируют разместить детей с нарушениями интеллекта – в том числе тех, кто испытывает трудности с передвижением или полностью обездвижен. Для удобства воспитанников все необходимое будет располагаться рядом – спальни, раздевалки, классы, буфетные. Появятся также мастерские для занятий творчеством и медицинские помещения. На прилегающей территории построят физкультурную площадку и веранду.

Завершить строительство планируется в конце 2027 года, а ввести объект в эксплуатацию – в 2028 году.

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