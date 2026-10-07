Фото: vk.ru/gorodkasimov
Новости Касимова

Двум жителям Касимовского округа вручили ключи от квартир

Алексей Самохин
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В Касимовском округе 6 октября вручили ключи от квартир двум местным жителям — Егору и Алексею. Они получили их в рамках программы по обеспечению жильём детей‑сирот. Об этом сообщили в местной администрации. 

В торжественном моменте приняли участие представители администрации округа, Думы Касимовского муниципального округа и сотрудники Касимовской межрайонной прокуратуры.

«Егор и Алексей теперь — новосёлы. Пусть их квартиры станут настоящими гнёздышками: тёплыми, уютными и наполненными светом. Пусть каждый день в новом доме будет поводом для улыбки», — говорится в сообщении. 

Фото: vk.ru/gorodkasimov

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