Двум жителям Касимовского округа вручили ключи от квартир

В Касимовском округе 6 октября вручили ключи от квартир двум местным жителям — Егору и Алексею. Они получили их в рамках программы по обеспечению жильём детей‑сирот. Об этом сообщили в местной администрации.

В торжественном моменте приняли участие представители администрации округа, Думы Касимовского муниципального округа и сотрудники Касимовской межрайонной прокуратуры.

«Егор и Алексей теперь — новосёлы. Пусть их квартиры станут настоящими гнёздышками: тёплыми, уютными и наполненными светом. Пусть каждый день в новом доме будет поводом для улыбки», — говорится в сообщении.