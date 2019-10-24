«Ночь в филармонии» посвятят юбилею академика Павлова

В воскресенье, 3 ноября, в 19.00 Рязанская филармония проведёт традиционное мероприятие «Ночь в филармонии». В этом году мероприятие решили посвятить 170-летию со дня рождения академика И.П. Павлова.

Гостей вечера ждут занимательные интерактивы и разнообразные концертные программы, факты из мира науки и искусства.

В проекте примут участие коллективы филармонии, группировка бодрого настроения «Brass Brothers», участница телепроекта «Голос» Элла Хрусталева, YURA AFRIKAN – лидер Tonearm DJ School (Школа диджеинга и электронной музыки, Рязань), а также этнические коллективы зарубежных студентов Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова.

Участие в «Ночи в филармонии» примет «МамаЛагерь» Екатериной Шипицыной.

Пригласительные билеты на мероприятие можно получить в кассе филармонии.