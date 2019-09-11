Николай Любимов: Соцсети – это возможность видеть, что происходит в регионе

Губернатор Рязанской области Николай Любимов рассказал о значении социальных сетей для властных структур, а также объяснил, почему не читает Telegram-каналы. Своим мнением глава региона поделился в интервью ТАСС.

– Социальные сети для меня в первую очередь – это возможность видеть, что происходит в регионе, что люди пишут в комментариях и на что нужно обратить внимание, – сказал Николай Любимов.

Глава региона также отметил, что внимательно следит за новостями в регионе, основываясь, в частности, на интернет-изданиях.

– Мне важно понимать, что привлекло внимание людей и на что им хотелось бы получить реакцию власти, – добавил Николай Любимов.

При этом Telegram-каналы и соцсети глава региона противопоставляет, отмечая, что в социальных сетях большинство пользователей – реальные люди со своими проблемами и мнениями. Telegram-каналы же создаются, в частности, для воздействия на власть или преследуют экономические цели.

По словам Николая Любимова, на сообщения в соцсетях реагируют и муниципальные органы власти.