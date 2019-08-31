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Николай Любимов рассказал о своём любимом месте в Рязани

В субботу, 31 августа, Губернатор Рязанской области Николай Любимов рассказал о своём любимом месте в центре нашего города. Соответствующий пост появился на его странице в соцсети «ВКонтакте».

«У меня есть особое, любимое место в центре Рязани. Это часовня в честь Собора святых, в земле Рязанской просиявших. Удивительная по своей силе и значимости для многих горожан», — написал глава региона.

Также Любимов отметил, что год назад было решено подчеркнуть самобытную красоту часовни. Теперь её украшают мозаичные изображения святых — князя Константина, князя-страстотерпца Романа Рязанского, святителя Василия и князя Олега Рязанского.

«Первый этап завершён. Друзья, обязательно посмотрите и оцените», — заключил губернатор.

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