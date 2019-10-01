В понедельник, 30 сентября, губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил Академию гражданской защиты МЧС России, где ознакомился с деятельностью вуза и обсудил с его руководством вопросы сотрудничества.

Начальник ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России» Виктор Панченков продемонстрировал Любимову учебный центр управления в кризисных ситуациях, кафедры аэронавигации и беспилотных авиационных систем, а также аварийно-спасательных работ, в том числе классы горной и водолазной подготовки. Губернатор осмотрел общежитие и учебно-спортивный комплекс вуза.

Губернатор обсудил с руководством вуза вопросы взаимовыгодного сотрудничества, сообщает сайт регионального правительства.

Начальник ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России» Виктор Панченков и начальник Института развития МЧС России Виталий Симонов вручили Губернатору Николаю Любимову диплом о повышении квалификации по программе «Оперативное управление функциональной (территориальной) подсистемой РСЧС (единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций)».