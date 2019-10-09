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Николай Любимов и Сергей Лебедев обсудили меры по сокращению смертности в ДТП

Во вторник, 8 октября, в правительстве Рязанской области губернатор Николай Любимов и начальник УМВД России по Рязанской области, генерал-майор полиции Сергей Лебедев провели рабочую встречу.

Основной темой обсуждения стала реализация в регионе проекта «Умный город», направленного на обеспечение безопасности жизни и здоровья людей.

Губернатор отметил, что внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», будет способствовать уменьшению числа преступлений на улицах города. По словам Сергея Лебедева, совместная рабочая группа уже подготовила предложения для их дальнейшей реализации.

Любимов и Лебедев обсудили меры по снижению числа дорожно-транспортных происшествий. Было отмечено, что сокращение смертности в ДТП – это одна из важнейших задач, поставленных Президентом России. По словам Николая Любимова, детальный разбор ДТП позволит определить и применить наиболее эффективные меры для уменьшения аварийности на конкретных участках дорог.

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