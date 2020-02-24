Названа средняя зарплата аналитика Big Data

Средняя зарплата аналитиков Big Data в Рязани – 93 тысячи рублей в месяц. Такие данные приводит сервис по поиску работы Superjob.



Эксперты портала проанализировали зарплатные предложения в 70 крупных городах России. Как и всегда, больше всего зарабатывают в Москве. Там средняя зарплата аналитиков Big Data составляет 160 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге – 131 тысячу рублей в месяц.



В других крупных городах средняя зарплата такого специалиста составляет: во Владивостоке – 120 тысяч рублей, в Казани – 90 тысяч рублей, в Новосибирске – 96 тысяч рублей, в Ростове-на-Дону – 99 тысяч рублей, в Хабаровске – 115 тысяч рублей в месяц.



Если брать данные по столицам ЦФО, то том ситуация следующая: Владимир – 88 тысяч, Тула – 94 тысячи, Липецк и Тамбов – 80 тысяч рублей в месяц.



Аналитик Big Data (больших данных) изучает большие массивы данных, содержащие разрозненную информацию. В частности, это могут быть результаты исследований, рыночные тенденции, предпочтения клиентов…

