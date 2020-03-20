На заболевание коронавирусом в Рязанской области проверяют 414 человек

В настоящее время в Рязанской области лабораторное обследование на заболевание коронавирусрм проверяют 414 человек. Завершено медицинское обследование 77 человек, все обследованы и здоровы.

Такие данные приводит оперативная рабочая группа правительства Рязанской области по состоянию на 16.00. В настоящее время в регионе выявлен один случай заболевания коронавирусом.

В регионе ведётся постоянный контроль за гражданами, прибывающими в Рязанскую область из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран. На сегодняшний день из таких областей и стран в Рязанскую область прибыл 491 человек.