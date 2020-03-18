На обочинах рязанских дорог установят ограждения и светоотражатели

Вдоль дорог Рязанской области установят барьерное ограждение общей протяженностью около 8 км. Сейчас работы идут на автодорогах Рязань – Ряжск – Данков – Ефремов и Рязань – Пронск – Скопин. На обочинах монтируют металлические оцинкованные конструкции, предназначенные для предотвращения съезда автомобилей с проезжей части. За неделю уже установили 4 км 102 метра ограждения, сообщает сайт регионального правительства.

Работы планируют завершить к середине апреля. Затем начнётся установка более 10 км дорожных светоотражателей по оси проезжей части для обозначения полос движения и предотвращения выезда на встречное направление в темное время суток.

В этом году планируется установить еще 8 км барьерного ограждения в рамках ремонтных работ на объектах «Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».