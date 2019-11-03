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На «Ночи искусств» рязанцы познакомились с творчеством М.Г. Кирсанова

В воскресенье, 3 ноября, на «Ночи искусств» рязанцев познакомили с творчеством художника М.Г. Кирсанова на персональной выставке, посвящённой 130-летию со дня рождения художника.

В экспозицию вошли около 50 произведений рязанского художника. Среди них экспонаты рязанского музея, Звенигородского историко-архитектурного и художественного музея, Желанновского краеведческого музея, а также картины, предоставленные наследниками художника. Это живопись и графика разных периодов творчества автора, пейзажи и портреты.

Посетить выставку «М. Г. Кирсанов. Живопись, рисунок. К 130-летию со дня рождения» можно до 1 декабря 2019 г. в художественном музее по адресу: Рязань, ул. Свободы, 57. Вход в музей со вторника по воскресенье с 11.00 до 18.00 по четвергам до 20.00. Первая пятница месяца – санитарный день.

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