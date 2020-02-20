На нескольких улицах Рязани отключили холодную воду

В четверг, 20 февраля, из-за ремонтных работ на водопроводе, в Рязани отключили холодную воду на нескольких улицах. Об этом сообщил сайт администрации города.



В частности, до 13 часов будет воды придётся обходиться жильцам домов №№1, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 1 корп. 3, 2, 3 корп. 3, 3 корп. 2, 3 корп. 1, 3, 6 на улице Нижняя Трубежная.



До 12 часов воды не будет в доме №19 на улице Черновицкой.



До 16 часов воду отключили в доме №26 в Октябрьском городке, в доме №33/9 на улице Щорса, в домах №27 и 27 А на улице Братиславской, домах №30 корп. 1 и №32 на улице Полетаева, а также в доме №56 на улице Семашко.

