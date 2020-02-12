На главную Органы власти Гордума

На Масленицу в Рязани пройдёт более 30 праздничных мероприятий

В среду, 12 февраля, прошло заседание городской антитеррористической комиссии, которое провела глава администрации Рязани Елена Сорокина. В нем приняли участие руководители структурных подразделений горадминистрации, представители силовых структур и первый заместитель председателя Рязанской городской Думы Лариса Максимова. Об этом сообщает сайт гордумы.

На комиссии обсудили вопросы обеспечения безопасности рязанцев во время празднования Масленицы. С 25 февраля по 1 марта в городе пройдет 31 праздничное мероприятие. На них будет организовано дежурство пожарных расчетов и аварийно-спасательной службы, обеспечена охрана общественного порядка. Место проведения общегородского народного гуляния уточняется.

На заседании также был рассмотрен вопрос о мерах по укреплению антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения. Утверждены паспорта безопасности семи объектов МП «Водоканал города Рязани». Все объекты оборудованы железобетонным забором и колючей проволокой, системами видеонаблюдения и кнопками тревожной сигнализации.

 

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанские школьники вновь отстаивали «свою позицию»

Новости Рязани
В среду, 12 февраля, в «Точке кипения» прошел очередной этап городского конкурса органов ученического самоуправления «Своя позиция». Участие в нем принимают 19...
Узнать больше

На Масленицу в Рязани пройдёт более 30 праздничных мероприятий

Гордума
В среду, 12 февраля, прошло заседание городской антитеррористической комиссии, которое провела глава администрации Рязани Елена Сорокина. В нем приняли участие руководители структурных подразделений горадминистрации,...
Узнать больше

На Окской водозаборной станции прошла встреча руководства «Водоканала» с активными рязанцами

Администрация
Встреча представителей МП «Водоканал» с активными жителями Рязани – председателями общественных организаций, ТОС Октябрьского и Советского районов состоялась 12 февраля на Окской...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

На Окской водозаборной станции прошла встреча руководства «Водоканала» с активными рязанцами

Администрация
Встреча представителей МП «Водоканал» с активными жителями Рязани – председателями общественных организаций, ТОС Октябрьского и Советского районов состоялась 12 февраля на Окской...
Узнать больше

Рязанцев приглашают послушать «Оперный дивертисмент»

Культура
В четверг, 13 февраля, в центральной городской библиотеке имени Есенина состоится концертная программа «Оперный дивертисмент». Участие в ней...
Узнать больше

Клиника «Альфа-стоматология» предлагает выгодную семейную акцию

Новости Рязани
В феврале клиника «Альфа-стоматология» предлагает выгодную акцию. Лечиться всей семьёй теперь гораздо удобнее. При обращении в клинику членов...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Что подарить на 14 февраля. Идеи для подарков

Акценты
Приближается 14 февраля – День святого Валентина. Да-да-да! Это не наш святой, и биография у него сомнительная, и праздник этот нам навязали,...
Узнать больше

Авторка, докторка, юристка. Или нужны ли нам феминитивы?

Акценты
Как думаете, сколько ошибок допущено в заголовке? Word показывает не менее трех, однако в заголовке их нет. Что вы знаете о феминитивах?...
Узнать больше

Рязанцы увидели грандиозное шоу Ильи Авербуха «Чемпионы»

Акценты
В пятницу, 7 февраля, в Рязани выступили прославленные фигуристы – олимпийские чемпионы, победители и призёры чемпионатов мира и Европы. Всеми любимые спортсмены...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Рязанские школьники вновь отстаивали «свою позицию»

Сотрудники ДПС смогут аннулировать свидетельства техосмотра

Под Челябинском мать 327 раз звонила в детскую поликлинику и вызывала ребенку врача