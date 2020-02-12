На Масленицу в Рязани пройдёт более 30 праздничных мероприятий

В среду, 12 февраля, прошло заседание городской антитеррористической комиссии, которое провела глава администрации Рязани Елена Сорокина. В нем приняли участие руководители структурных подразделений горадминистрации, представители силовых структур и первый заместитель председателя Рязанской городской Думы Лариса Максимова. Об этом сообщает сайт гордумы.

На комиссии обсудили вопросы обеспечения безопасности рязанцев во время празднования Масленицы. С 25 февраля по 1 марта в городе пройдет 31 праздничное мероприятие. На них будет организовано дежурство пожарных расчетов и аварийно-спасательной службы, обеспечена охрана общественного порядка. Место проведения общегородского народного гуляния уточняется.

На заседании также был рассмотрен вопрос о мерах по укреплению антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения. Утверждены паспорта безопасности семи объектов МП «Водоканал города Рязани». Все объекты оборудованы железобетонным забором и колючей проволокой, системами видеонаблюдения и кнопками тревожной сигнализации.