На инфляцию в Рязанской области в январе влияли тёплая зима и взносы на капительный ремонт

В январе 2020 года в Рязанской области зафиксировано снижение уровня годовой инфляции до 2,1%. Это ниже общероссийского уровня (2,4%). Для сравнения – в январе прошлого года в регионе был самый высокий уровень инфляции в стране – 6,9% (по России – 5%).

Сильнее всего по сравнению с декабрем изменилась инфляция в сфере услуг. В январе она снизилась до 3,9% (с 6,7%). Повлияли взносы на капитальный ремонт. Если год назад их величина возросла в 1,5 раза, что в значительной степени «разогнало» инфляцию, то в этом году взносы остались без изменений. Сохранение величины способствовало замедлению инфляции по услугам.

Высокая насыщенность регионального рынка повлияла на снижение стоимости яиц, мяса и сахара, так как производители и продавцы конкурировали за покупателя. Отразились на уровне годовой инфляции и погодные условия. Теплая зима привела к тому, что снизились издержки производителей тепличных овощей: меньше ресурсов требовалось на обогрев сельскохозяйственных комплексов. Этот фактор предприниматели заложили в отпускные цены, и овощи подешевели. В результате годовая продовольственная инфляция в Рязанской области выросла минимально – 0,4% в январе 2020 года против 0,3% в декабре 2019 года.

«Продовольственные товары покупает каждый рязанец, но не всегда потребители отмечают снижение цен. Это при том, что сахар и овощи дешевеют не первый месяц, — говорит управляющий Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов. – Банк России рекомендует вести учет доходов и расходов, где фиксировать, что и по какой стоимости приобреталось. Это позволит получить четкое представление о тенденциях и понять вашу личную инфляцию».

С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция по итогам 2020 года составит 3,5–4,0% и останется вблизи 4% в дальнейшем. Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.