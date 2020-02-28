На главную Новости Рязани

На инфляцию в Рязанской области в январе влияли тёплая зима и взносы на капительный ремонт

В январе 2020 года в Рязанской области зафиксировано снижение уровня годовой инфляции до 2,1%. Это ниже общероссийского уровня (2,4%). Для сравнения – в январе прошлого года в регионе был самый высокий уровень инфляции в стране – 6,9% (по России – 5%).

Сильнее всего по сравнению с декабрем изменилась инфляция в сфере услуг. В январе она снизилась до 3,9% (с 6,7%). Повлияли взносы на капитальный ремонт. Если год назад их величина возросла в 1,5 раза, что в значительной степени «разогнало» инфляцию, то в этом году взносы остались без изменений. Сохранение величины способствовало замедлению инфляции по услугам.

Высокая насыщенность регионального рынка повлияла на снижение стоимости яиц, мяса и сахара, так как производители и продавцы конкурировали за покупателя. Отразились на уровне годовой инфляции и погодные условия. Теплая зима привела к тому, что снизились издержки производителей тепличных овощей: меньше ресурсов требовалось на обогрев сельскохозяйственных комплексов. Этот фактор предприниматели заложили в отпускные цены, и овощи подешевели. В результате годовая продовольственная инфляция в Рязанской области выросла минимально – 0,4% в январе 2020 года против 0,3% в декабре 2019 года.

«Продовольственные товары покупает каждый рязанец, но не всегда потребители отмечают снижение цен. Это при том, что сахар и овощи дешевеют не первый месяц, — говорит управляющий Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов. – Банк России рекомендует вести учет доходов и расходов, где фиксировать, что и по какой стоимости приобреталось. Это позволит получить четкое представление о тенденциях и понять вашу личную инфляцию».

С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция по итогам 2020 года составит 3,5–4,0% и останется вблизи 4% в дальнейшем. Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани выбрали новое место для школы в Кальном

Администрация
28 февраля в администрации города состоялся круглый стол, посвященный строительству школы для жителей микрорайона Кальное. Глава администрации Рязани...
Узнать больше

В Рязани начинается приём документов на участие в предварительном голосовании «Единой России»

Новости Рязани
2 марта в общественной приёмной «Единой России» начнётся приём документов на участие в партийных праймериз. Само голосование пройдёт 31 мая с 8 до 20.00,...
Узнать больше

На инфляцию в Рязанской области в январе влияли тёплая зима и взносы на капительный ремонт

Новости Рязани
В январе 2020 года в Рязанской области зафиксировано снижение уровня годовой инфляции до 2,1%. Это ниже общероссийского уровня (2,4%). Для сравнения –...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани выбрали новое место для школы в Кальном

Администрация
28 февраля в администрации города состоялся круглый стол, посвященный строительству школы для жителей микрорайона Кальное. Глава администрации Рязани...
Узнать больше

Что посмотреть в Рязани в выходные

Новости Рязани
В эти выходные жителей Рязани ждёт много интересных и разнообразных событий. Конечно, одним из самых главных, станет празднование Масленицы. В этом году...
Узнать больше

На улице Дзержинского в Рязани хотят построить школу на 1100 мест

Новости Рязани
Донсков также заявил: новая школа поможет «разгрузить» другие образовательные учреждения этого района. На сегодняшний день они переполнены.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Какие законы вступают в силу в марте

Акценты
Появление гонораров успеха для адвокатов и реестра взаимозаменяемых лекарств, усиление безопасности на транспорте и контроля за производством этилового спирта.
Узнать больше

Наталья Паламожных. О театре, кино, медицине и таксах

Акценты
Во вторник, 25 февраля, редакцию РИА «7 новостей» посетила актриса рязанского театра драмы Наталья Паламожных. На счету Натальи немало ролей – это...
Узнать больше

Это день мы приближали как могли!

Акценты
Ждать торжеств в честь 75-летия Победы осталось недолго. Не забывали про этот святой день и 25 лет назад, когда готовились к празднованию 50-летия Победы над фашистской Германией. Но жизненные реалии были во многом иными, чем сейчас.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Рязани выбрали новое место для школы в Кальном

В Рязани начинается приём документов на участие в предварительном голосовании «Единой России»

Пьяная водительница эротично овладела алкотестером в Приморье