На финансовом рынке Рязани работали нелегальные кредиторы

За три квартала 2019 года в Рязанской области выявлено 12 нелегальных кредиторов. По закону к профессиональным кредиторам относятся банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы и ломбарды. Для предоставления средств гражданам они должны иметь лицензию Банка России (если речь идет о банках) или же состоять в соответствующем реестре. Проверить это можно на сайте мегарегулятора cbr.ru. Остальные кредитуют клиентов вне рамок правового поля.

«Многие думают, что не обязательно проверять компанию, если идет не размещение, а заём средств. Но рисков здесь не меньше, — предостерегает управляющий Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов. – Такие фирмы могут игнорировать максимально установленный процент или превышать возможные штрафы и пени, в результате чего долг и увеличивается в несколько раз. Во-вторых, идут нарушения при взыскании долга, когда к процедуре возврата подключаются также нелегальные «черные» коллекторы, а заемщик сталкивается с угрозами, психологическим и даже физическим воздействием».

Также за 9 месяцев 2019 года в Рязанской области обнаружена 1 финансовая пирамида и 1 нелегальный форекс-дилер. Материалы по всем выявленным организациям Банк России направляет в правоохранительные органы.