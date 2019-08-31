Мужчину, который ограбил рязанца в Приокском, задержали

Сотрудники отдела МВД России по Московскому району Рязани задержали злоумышленника, подозреваемого в ограблении 44-летнего жителя Михайловского района. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Днём 31 августа в полицию обратился житель Михайловского района, который сообщил, что в Рязани на остановке общественного транспорта в поселке Приокский незнакомец под угрозой расправы отобрал у него сотовый телефон.

Мужчина рассказал, что разговаривал по телефону, когда к нему подошёл незнакомец, вырвал сотовый телефон из рук пострадавшего и пригрозил, что пустит в ход кулаки, если владелец мобильника попытается его преследовать. Затем злоумышленник скрылся.

Полицейские провели опрос среди жителей ближайших домов, но такого человека никто не знал. В это время из центра города поступила информация, что какой-то мужчина предлагал посетителям кафе приобрести мобильный телефон, похожий на похищенный.

Пообщавшись с посетителями и работниками этого кафе, оперативники уголовного розыска получили дополнительную информацию о разыскиваемом. Им оказался 28-летний рязанец. Затем отыскали и похищенный телефон, который он продал случайному знакомому. Похищенное изъяли.

По предварительной информации, в тот день рязанец очень хотел употребить спиртное, но деньги почти кончились. Тогда, «выпив для храбрости» на последние рубли, он решил отобрать что-нибудь ценное у первого встречного. Потратить все вырученные деньги на спиртное злоумышленник не успел.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ (Грабёж), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.