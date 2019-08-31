Публикуем главные фотографии уходящей недели по версии РИА «7 новостей».

Рязанцы попробовали фирменное блюдо Константина Ивлева
Ещё на одном здании в Рязани появилась архитектурная подсветка
Губернатор Николай Любимов побывал на свадьбе у подчинённого
В Рязани прошла выставка-презентация учреждений дополнительного образования
В Рязанском «Подвале» открылась художественная выставка
На четвёртом этапе Москва обыграла Рязань в рыбатлоне
В «Фотодоме» показали историю любви Анны Ахматовой и Николая Гумилева
Рязанский театр кукол выступил на фестивале «Цветочный джем»
В Рязанском театре кукол впервые в мире поставили спектакль по повести Чингиза Айматова