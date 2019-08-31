На главную Рязань Общество Главные фото уходящей недели РязаньОбществоТоп новость Главные фото уходящей недели 31.08.2019 12:49 Поделиться Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin ReddIt Email Print Tumblr Telegram Mix VK LINE Viber Публикуем главные фотографии уходящей недели по версии РИА «7 новостей». Рязанцы попробовали фирменное блюдо Константина Ивлева Ещё на одном здании в Рязани появилась архитектурная подсветка Губернатор Николай Любимов побывал на свадьбе у подчинённого В Рязани прошла выставка-презентация учреждений дополнительного образования В Рязанском «Подвале» открылась художественная выставка На четвёртом этапе Москва обыграла Рязань в рыбатлоне В «Фотодоме» показали историю любви Анны Ахматовой и Николая Гумилева Рязанский театр кукол выступил на фестивале «Цветочный джем» В Рязанском театре кукол впервые в мире поставили спектакль по повести Чингиза Айматова