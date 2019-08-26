Ещё на одном здании в Рязани появилась архитектурная подсветка. Префектура Железнодорожного района совместно с ОАО РЖД оборудовала фасад здания железнодорожного вокзала Рязань-2.

В этом году подсветка появилась на более чем 60 объектах по всему городу.

Как сообщает сайт администрации города, в этом году планируется украсить ЦДТ Приокский (Октябрьская 37), МАУК ДК Приокский (Октябрьская 5), Детский технопарк Кванториум Дружба, гостиничный комплекс на Семинарской 13, РГУ им. Есенина (Семинарская, 15), музей Салтыкова-Щедрина, РГМУ (Ленина 22), Арбитражный суд Рязанской области, НИИ «Плазма», Дом Печати, ГБУ РО «Городская детская поликлиника №7», Рязанский строительный колледж имени В.А. Беглова, Пожарную часть №2 и др.