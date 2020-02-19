Молодой житель Рязанской области ударил полицейского

В Сараевском районе молодой парень ударил кулаком в лицо сотрудника полиции. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».



Инцидент произошёл в посёлке Сараи в понедельник, 17 февраля. Сначала в скорую помощь сообщили о двух бездыханных телах. На место вместе с врачами выехали правоохранители.



Оказалось, что сигнал ложный – никаких тел там нет. Зато был нетрезвый молодой человек, которого забрали для выяснения ситуации в полицию. В отделе парень с неохотой отвечал на вопросы, а потом попытался сбежать. Когда полицейские преградил дорогу, молодой человек ударил его в лицо.



В настоящее время проводится проверка. Сотруднику полиции потребовалась помощь медиков.

