Министр здравоохранения Рязанской области объяснил очереди в поликлинику за талонами желанием людей пообщаться



17 октября в «Точке кипения» прошёл публичный отчёт правительства Рязанской области. На этот раз отчитывались министры социального блока, в том числе министр здравоохранения Андрей Прилуцкий.

Главу минздрава попросили объяснить, почему очередь в поликлиники за талонами выстраивается с 6 утра. Он сообщил, что сам лично приезжал к тем, кто стоит в очереди, и выяснил, что для людей, особенно старшего возраста, это просто возможность пообщаться. Министр посоветовал всем, кто не хочет стоять в очереди, использовать электронную запись на портале госуслуг.