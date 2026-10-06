В Рязани пациентке удалили опухоль брюшной полости по технологии NOSES

Специалисты Рязанской областной клинической больницы (ОКБ) провели сложную операцию с использованием передовой методики NOSES, что позволило избежать внешних разрезов и ускорить реабилитацию пациентки.

В медицинское учреждение поступила молодая женщина трудоспособного возраста с жалобами на сильную слабость и головокружение. В ходе сбора анамнеза врачи выяснили, что в течение двух месяцев пациентку беспокоили проблемы со здоровьем, включая тревожный симптом — выделение крови со сгустками при дефекации. За сутки до госпитализации состояние ухудшилось из-за приступов головокружения. Детальный осмотр и диагностика показали наличие опухолевого образования в брюшной полости, расположенного над тазом.

После необходимой кратковременной предоперационной подготовки врачи приступили к хирургическому вмешательству. Выбор пал на технологию NOSES. Как пояснил заведующий колопроктологическим отделением ОКБ Роман Луканин, данный метод был выбран неслучайно.