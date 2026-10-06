Image by peoplecreations on Freepik
Медицина

В Рязани пациентке удалили опухоль брюшной полости по технологии NOSES

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Специалисты Рязанской областной клинической больницы (ОКБ) провели сложную операцию с использованием передовой методики NOSES, что позволило избежать внешних разрезов и ускорить реабилитацию пациентки.

В медицинское учреждение поступила молодая женщина трудоспособного возраста с жалобами на сильную слабость и головокружение. В ходе сбора анамнеза врачи выяснили, что в течение двух месяцев пациентку беспокоили проблемы со здоровьем, включая тревожный симптом — выделение крови со сгустками при дефекации. За сутки до госпитализации состояние ухудшилось из-за приступов головокружения. Детальный осмотр и диагностика показали наличие опухолевого образования в брюшной полости, расположенного над тазом.

После необходимой кратковременной предоперационной подготовки врачи приступили к хирургическому вмешательству. Выбор пал на технологию NOSES. Как пояснил заведующий колопроктологическим отделением ОКБ Роман Луканин, данный метод был выбран неслучайно.

«Учитывая молодой трудоспособный возраст, было решено выполнить операцию по технологии NOSES, при которой обширное вмешательство проводится через проколы на животе, а удалённый препарат извлекается без наружного разреза — через естественные отверстия. Это помогает быстрее восстанавливаться после операции», — отметил эксперт.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Дугин назвал причину страха Запада перед Путиным
Следующая статья
В Рязанской области 7 октября ожидаются дожди и сильный ветер
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Политика

Сладков рассказал о встрече военных из России и Украины на отдыхе в Турции

Журналист Александр Сладков рассказал на платформе «Макс» о случайной...
Погода

Синоптики назвали сроки выпадения первого снега в Москве и Подмосковье

Жителям столичного региона и Рязанской области не стоит спешить с окончательной подготовкой к зиме и массовой сменой резины.
Новости России

Коц: Зеленский неслучайно выбрал момент для атаки на Подмосковье

Владимир Зеленский неслучайно решил устроить крупную атаку БПЛА на...
Происшествия

В Касимовском округе обнаружили тело пропавшего 58-летнего мужчины

Информация об исчезновении местного жителя 1968 года рождения поступила в поисковые отряды утром в воскресенье, 4 октября. По имеющимся данным, мужчина пропал накануне, 3 октября.
Новости России

Зверев рассказал о неожиданном ночном звонке Соседова незадолго до трагедии

Шоумен и стилист Сергей Зверев рассказал в эфире НТВ,...
Темы
Интересное

Судьбоносные встречи осени: таролог назвала 7 знаков зодиака, чья жизнь скоро изменится

Вторая половина осени станет периодом кардинальных перемен в личной жизни для представителей сразу 7 знаков зодиака.
Погода

В Рязанской области 7 октября ожидаются дожди и сильный ветер

Ночью и рано утром над регионом сохранится облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой, а в отдельных районах умеренный дождь.
Транспорт и дороги

Дорогу Рыбное — Константиново перекроют 10 октября из-за «Есенинского пробега»

Движение будет полностью перекрыто на участке автодороги, соединяющем город Рыбное и село Константиново.
Общество

Запертую в квартире рязанку доставили в больницу после вмешательства омбудсмена

Чтобы получить хотя бы минимальную поддержку и продукты питания, ей приходилось обращаться к соседям и случайным прохожим через открытое окно.
Общество

В Рязани задержали иностранца с поддельными водительскими правами

Инспекторы остановили автомобиль для плановой проверки. За рулем находился 24-летний официально неработающий гражданин одной из стран Среднеазиатского региона.
Новости России

В Москве задержан гендиректор парка «Патриот» по делу о взятке на 80 миллионов рублей

В настоящее время Игорь Васильев находится под стражей, а уже 6 октября суд должен избрать ему меру пресечения.
Экономика и бизнес

Рязанские предприятия представили разработки на международной выставке в Геленджике

В состав делегации вошли Рязанский и Касимовский приборные заводы, Елатомский приборный завод, компании «Триумфус-Трейд» и «Инфарм», а также Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова.
Спорт

Юные футболисты Рязани встретились с легендами ЦСКА

Мероприятие прошло в формате живого открытого диалога, где ребята смогли задать вопросы своим кумирам и получить ценные советы от профессионалов.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье