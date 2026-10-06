В Рязани пациентке удалили опухоль брюшной полости по технологии NOSES

Специалисты Рязанской областной клинической больницы (ОКБ) провели сложную операцию с использованием передовой методики NOSES, что позволило избежать внешних разрезов и ускорить реабилитацию пациентки.
В медицинское учреждение поступила молодая женщина трудоспособного возраста с жалобами на сильную слабость и головокружение. В ходе сбора анамнеза врачи выяснили, что в течение двух месяцев пациентку беспокоили проблемы со здоровьем, включая тревожный симптом — выделение крови со сгустками при дефекации. За сутки до госпитализации состояние ухудшилось из-за приступов головокружения. Детальный осмотр и диагностика показали наличие опухолевого образования в брюшной полости, расположенного над тазом.
После необходимой кратковременной предоперационной подготовки врачи приступили к хирургическому вмешательству. Выбор пал на технологию NOSES. Как пояснил заведующий колопроктологическим отделением ОКБ Роман Луканин, данный метод был выбран неслучайно.
«Учитывая молодой трудоспособный возраст, было решено выполнить операцию по технологии NOSES, при которой обширное вмешательство проводится через проколы на животе, а удалённый препарат извлекается без наружного разреза — через естественные отверстия. Это помогает быстрее восстанавливаться после операции», — отметил эксперт.