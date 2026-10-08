Медики могут получить до 1,5 миллионов за переезд на работу в села Рязанской области

Минздрав Рязанской области подвел промежуточные итоги реализации федеральных проектов «Земский доктор» и «Земский фельдшер», которые являются важной частью национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Данные инициативы успешно решают кадровый вопрос в отдаленных населенных пунктах региона.

Программы предлагают существенные финансовые стимулы для врачей и среднего медицинского персонала, готовых переехать на работу в села и малые города. Размер единовременной выплаты напрямую зависит от удаленности выбранного населенного пункта от областного центра.

Врачи могут рассчитывать на подъемные в размере 1 миллиона или 1,5 миллиона рублей. Средний медицинский персонал, включая фельдшеров, медицинских сестер и акушеров, получает от 500 тысяч до 750 тысяч рублей. Главным условием получения выплаты является обязательство специалиста отработать в конкретном медицинском учреждении не менее пяти лет.

В 2026 году благодаря этим мерам поддержки свои места работы в регионе нашли 36 квалифицированных специалистов. Из них 9 человек заняли врачебные должности, а 27 представителей среднего медицинского звена распределились по своим участкам.

Новые кадры уже приступили к обязанностям в медицинских учреждениях одиннадцати муниципальных округов области. Среди них Сасовский, Ряжский, Касимовский, Скопинский, Пронский, Рязанский, Шиловский, Рыбновский, Клепиковский, Спасский и Кораблинский округа.