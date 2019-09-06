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Любимов предложил, чтобы чиновники отчитывались перед людьми в режиме живого диалога

Губернатор Рязанской области Николай Любимов выступил с предложением, чтобы зампреды правительства и региональные министры лично отчитывались перед людьми, в режиме живого диалога. Соответствующий пост он разместил у себя на странице в социальной сети после посещения в четверг, 5 сентября, совещания директоров школ Рязани.

– Сегодня ещё раз убедился, что реальное, живое общение всегда важнее и полезнее, – написал глава региона у себя на странице.

Он также разместил опрос, в котором попросил людей выбрать, нужны ли подобные отчёты власти. Большинство участников опроса высказались за это.

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