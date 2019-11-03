Лица в истории Рязанской области: доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный машиностроитель России и камерный певец

РИА «7 новостей» продолжает знакомить своих читателей с известными людьми, которые оставили значимый след в истории Рязанской области. На этот раз мы расскажем о тех, кто родился в период с 28 октября по 3 ноября.

28 октября 1953 года родилась доктор сельскохозяйственных наук, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, профессор, заведующая кафедрой технологии производства и переработки продукции животноводства РГАТУ Нина Ивановна Морозова. Нина Ивановна родилась в деревне Большая Лубянка Захаровского района.

Нина Ивановна в 1977 году окончила Рязанский сельскохозяйственный институт имени профессора П.А. Костычева. В 1981 году окончила очную аспирантуру. Учёная степень кандидата сельскохозяйственных наук присуждена в 1983 году, учёное звание доцента присвоено в 1993 году. С 1988 по 1996 годы работала заместителем декана зооинженерного факультета. С 1996 году работает заведующей технологии производства и переработки продукции животноводства на технологическом факультете.

Нина Ивановна Морозова внесла большой вклад в становление материально-технической базы кафедры, технологического факультета, учебно-методическую и научную работу. Работала председателем методической комиссии технологического факультета. С 1996 года член Ученого Совета университета и Совета технологического факультета.

В 1998 году защитила докторскую диссертацию, в 1999 году присуждена учёная степень доктора сельскохозяйственных наук. Учёное звание профессора присвоено в 2000 году. В 2001 году Морозова создала и возглавила учебно-научно-производственный комплекс при университете для учебной и производственной практики студентов.

За многолетний, добросовестный труд в 1999 году ей присвоено звание «Почетный работник высшего профессионального образования РФ». Стаж педагогической работы в вузе составляет более 30 лет.

За годы работы в университете опубликовано более 200 научных работ, в том числе 18 учебных пособий с грифом УМО и Министерства сельского хозяйства РФ, в центральных рецензируемых журналах: «Зоотехния»; «Молочное и мясное скотоводство»; «Молочная промышленность»; 10 рекомендаций для отраслей животноводства и сельского хозяйства, 3 монографии, более 50 методических разработок.

29 октября 1934 года в деревне Кульчуково Касимовского района родился доктор экономических наук, профессор, член Всемирной научной ассоциации по птицеводству Михаил Сергеевич Ромашин.

Михаил Сергеевич Ромашин в 1954 году окончил Рязанский зооветеринарный техникум (отделение ветеринарии). В 1955-1958 годах служил в рядах Советской Армии. В 1964 году окончил зоотехнический факультет Рязанского сельскохозяйственного института имени профессора П.А. Костычева. А с 1964 года уже работал начальником цеха Каширской птицефабрики Московской области. В 1970 году защитил кандидатскую диссертацию во Всероссийском НИИ экономики, труда и управления в сельском хозяйстве.

С 1992 года работал заместителем директора — заведующим отделом комплексного освоения инноваций и маркетинга в животноводстве, с 2002 по 2006 год — заместителем директора по науке Центрального НИИ инновационных проблем и маркетинга в агропромышленном комплексе (ФГНУ ЦНИИМ).

В Российской академии кадрового обеспечения агропромышленного комплекса Михаил Сергеевич работал с 2002 года — сначала по совместительству на должности заведующего отделом инновационных программ в животноводстве и ветеринарии, а затем, с 2006 года — профессором кафедры менеджмента агропромышленного производства, где трудится и по настоящее время.

Ромашин является автором 183 научных работ, из них 14 учебно-методических пособий, в том числе 25 монографий и книг, 45 брошюр, 19 статей в научных журналах, 19 статей в сборниках научных трудов института, более 35 методик и рекомендаций, одобренных Минсельхозом РФ.

За большой научный вклад в решение крупной народнохозяйственной проблемы совершенствования организации и повышения эффективности сельскохозяйственного производства России доктору экономических наук Ромашину дважды присуждалась государственная научная стипендия.

30 октября 1944 года родился кандидат экономических наук, заслуженный машиностроитель РФ, генеральный директор АО «Государственный Рязанский приборный завод» (2007- 2015), почетный гражданин города Рязани Евгений Семёнович Баранкин.

Евгений Семёнович родился в посёлке Фирсаново Химкинского района Московской области. В 1966 году окончил Рязанский радиотехнический институт по специальности «Конструирование и производство радиоаппаратуры». После окончания института поступил на Рязанский приборный завод, где работает до сих пор.

С 2007 года он является генеральным директором Рязанского приборного завода. Евгений Семёнович награждён знаком «Почётный радист» (1995 год), а также удостоен почётного звания «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» звания «Заслуженный ветеран труда завода», медали «70 лет Рязанской области» губернатора Рязанской области, медали «За заслуги перед заводом».

В ноябре 2009 года решением Рязанской городской Думы Евгению Семёновичу присвоено звание «Почётный гражданин города Рязани».

30 октября исполнилось 110 лет со дня рождения оперного и камерного певца (лирический тенор), вокального педагога, заслуженного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии СССР Анатолия Ивановича Орфёнова, уроженца села Сушки Спасского уезда (ныне Спасский район).

Анатолий Иванович родился в 1908 году в семье священника, где было восемь детей. Пели все. Но Анатолий единственный, несмотря на все трудности, стал профессиональным певцом.

В 1928 году Орфёнов приезжает в Москву, и ему удаётся поступить сразу в два техникума — педагогический и вечерний музыкальный (ныне Академия имени Ипполитова-Иванова). Вокалом он занимался в классе талантливого педагога Александра Акимовича Погорельского, последователя итальянской школы бельканто (Погорельский был учеником Камилло Эверарди), и этого запаса профессиональных знаний Анатолию Орфёнову хватило на всю оставшуюся жизнь. Становление молодого певца происходило в период интенсивного обновления оперной сцены, когда большое распространение получило студийное движение, противопоставлявшее себя официозному академическому направлению государственных театров.

Сначала ему удалось в 1933 году попасть в хор Оперного театра-студии под руководством К.С. Станиславского. Великий реформатор отечественной сцены Станиславский и великий тенор земли русской Собинов, который уже не пел и был в Студии вокальным консультантом, заметили высокого и красивого молодого человека из хора, обратили внимание не только на этот голос, но и на трудолюбие и скромность его обладателя. Так Орфёнов стал Ленским в знаменитом спектакле Станиславского; в апреле 1935-го мастер сам вводил его в спектакль в числе других новых исполнителей. С образом Ленского и дальше будут связаны самые звёздные моменты артистической судьбы — дебют в Филиале Большого театра, а затем и на основной сцене Большого.

Галерею русских образов Орфёнова по праву открывает Ленский. Голос певца, обладавший нежным, прозрачным тембром, мягкостью и эластичностью звучания, идеально соответствовал образу юного лирического героя. Его Ленского отличал особый комплекс хрупкости, незащищенности от житейских бурь. Другой вехой стал образ Юродивого в «Борисе Годунове». В этом эпохальном спектакле Баратова-Голованова-Федоровского Анатолий Иванович впервые в жизни в 1947 году пел перед Сталиным.

Широко был известен Анатолий Орфёнов и как камерный исполнитель. Особенно удавалась ему русская вокальная лирика. В 1950 году началась педагогическая деятельность Анатолия Орфёнова в Институте имени Гнесиных. Он был очень внимательным, понимающим педагогом. Никогда не навязывал, не заставлял подражать, а всякий раз исходил из индивидуальности и возможностей каждого ученика.

3 ноября 1899 года в селе Ивановское Раненбургского уезда (ныне Липецкая область) родился народный артист РСФСР Николай Иванович Боголюбов.

Николай Иванович учился в студии при Рязанском драматическом театре. В 1920 году был призван в армию, где выступал в самодеятельном красноармейском коллективе. После демобилизации вновь работал в Рязани. На театральной сцене исполнил следующие роли: Бессеменов («Мещане»), Клещ и Сатин («На дне»), Дорн («Чайка»).

В 1922 году переехал в Москву. В 1926 году окончил студию ГЭКТЕМАС — студию при Театре РСФСР (впоследствии Театр им. Вс. Мейерхольда). Был актёром этого театра с 1923 года. В 1929 году исполнил роль героического вожака партизанских отрядов Чуба (пьеса «Командарм-2»).

В 1938-1958 годах стал актёром МХАТ им. М. Горького. Автор пьесы «Невидимый фронт» («Будьте бдительны»).

С 1931 года Николай Боголюбов снимался в кино. Выдающейся ролью артиста считают роль Шахова в фильме «Великий гражданин».

Также 3 ноября 1948 года в Рязани родился член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, профессор Анатолий Михайлович Федотов.

В 1971 году окончил механико-математический факультет Новосибирского государственного университета. В 1979 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Операторные уравнения первого рода со случайными ошибками в данных».

В 1990 году Федотову присвоено звание профессора. С 1995 года работал заместителем директора по научной работе Института вычислительных технологий СО РАН. С 2007 года работал главным научным сотрудником Института вычислительных технологий СО РАН и проректором по информатизации Новосибирского государственного университета.

Анатолий Михайлович Федотов — специалист в области некорректных задач, информационных технологий, создания распределенных информационных систем, автоматизации программирования, обучения программированию.

Автор и соавтор более 350 научных работ, из них 4 монографий, автор интерактивных учебных пособий. Среди учеников Федотова 3 доктора и 22 кандидата наук.

Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Источники:

http://naukarus.com/m-s-romashinu-75-let

http://rgdrzn.ru/pages/show/honor/honor_detail/22

https://www.belcanto.ru/orfenov.html

https://famous-scientists.ru/12643

https://rounb.ru/