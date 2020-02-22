Куда пойти в Рязани на следующей неделе

На следующей неделе в рязанских музеях, библиотеках и концертных залах будет много интересного. Представляем афишу мероприятий.

Централизованная библиотечная система г. Рязани

24 февраля в 14.30 — вечер памяти «900 дней мужества» по книге А. Адамовича и Д. Гранина «Блокадная книга». Мероприятие приурочено к Году памяти и славы. Библиотека-филиал №14 ЦБС г. Рязани.

25 февраля в 14.00 — дискуссионный кинопоказ «Это было в разведке» из цикла мероприятий «Вехи памяти и славы». ЦГБ им. С.А. Есенина.

26 февраля в 11.00 — мастер-класс «Мы парни бравые». Мероприятие приурочено ко Дню защитника Отечества. ЦГБ им. С.А. Есенина.

26 февраля в 12.00 — познавательно-игровая программа «Лишних знаний не бывает». Библиотека-филиал №15 ЦБС г. Рязани.

26 февраля в 13.00 — литературный вечер «Система человеческих и гражданских убеждений в творчестве Ф.А. Абрамова». Мероприятие приурочено к 100-летию со дня рождения Ф.А. Абрамова. Библиотека-филиал №9 ЦБС г. Рязани.

26 февраля в 17.00 — праздничный концерт «Веселая кадриль», посвященный Году народного творчества. ЦГБ им. С.А. Есенина.

28 февраля 14.00 — народные гуляния «Эх, разгуляй, широкая Масленица!». ЦГБ им. С.А. Есенина.

На все мероприятия библиотек вход свободный.

Централизованная система детских библиотек г. Рязани

24 февраля в 12.30 — праздник «Русская старинная, румяная да блинная». Библиотека-филиал №3 ЦСДБ г. Рязани.

25 февраля в 10.30 — литературно-музыкальная композиция «Письмо с фронта». Библиотека-филиал №1 ЦСДБ г. Рязани.

26 февраля в 10.00 — час мужества «Защитники земли рязанской». ЦДБ г. Рязани.

26 февраля в 14.00 — вечер памяти «Нам подвиг Сталинграда не забыть». Библиотека-филиал №10 ЦСДБ г. Рязани.

27 февраля в 12.30 — театрализованное представление «Здравствуй, Масленица», совместно с колледжем электроники. ЦДБ г. Рязани.

28 февраля в 13.00 — час здоровья «Научись беречь себя». Библиотека-филиал №3 ЦСДБ г. Рязани.

1 марта в 11.00 — мероприятие, посвященное Дню кошки «За-мурр-чательные кошки». Библиотека-филиал №9 ЦСДБ г. Рязани.

1 марта в 11.30 — театрализованное представление «Здравствуй, Масленица». ЦДБ г. Рязани.

На все мероприятия библиотек вход свободный.

МКЦ

26 февраля в 17.30 — открытие Международного конкурса детского и молодежного творчества «Солнечный зайчик».

1 марта в 12.00 — закрытие Международного конкурса детского и молодежного творчества «Солнечный зайчик». Гала-концерт и награждение.

Вход свободный. Дополнительная информация по телефону: 76-35-03

КДЦ Октябрь

26 февраля в 12.00 — концерт «Защитникам – Слава!» и вручение ветеранам юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

1 марта в 15.00 — концерт «Будем верить – будем жить!» ансамбля «Михайловские казаки».

1 марта в 14.00 — народное гуляние «Широкая казачья Масленица» на площади перед КДЦ «Октябрь».

Билеты в кассе КДЦ Октябрь. Информация по телефону: 41-47-85

Лесопарк

29 февраля в 12.00 — народное гуляние «Масленичный разгуляй».

Арт-центр

29 февраля в 13.00 — народное гуляние «Прощай, Масленица».

ДК Приокский

24 февраля в 14.00 — городской открытый фестиваль искусств национальных культур «Окский меридиан».

26 февраля в 14.00 — урок мужества «20-й годовщине подвига 6-й роты Псковских десантников ВДВ на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни посвящается…». Мероприятие, приуроченное к 20-летию гибели воинов-десантников.

26 февраля в 17.00 — тематический вечер «Как на Масленой неделе». Концертная программа с песнями, забавами и блинами от Народного ансамбля русской песни «Россияночка».

28 февраля в 18.00 — концерт «Любо, братцы, любо» от ансамбля «Михайловские казаки».

1 марта в 15.00 — Проводы русской зимы «Прощай, Масленица!» на площади перед ДК «Приокский».

На все мероприятия вход свободный.

Музей путешественников

В музее путешественников продолжаются две выставки. Автором первой, которая называется «Краски Севера», стал член Союза фотохудожников России, художник международной федерации фотоискусства (FIAP) Николай Владимирович Середа. Вторую выставку «Корабли-путешественники» представляет Алексей Валентинович Фошин.

Обе выставки, «Краски Севера» и «Корабли-путешественники», будут работать в Рязанском музее путешественников до конца февраля.

Информацию по билетам уточнять в кассе музея и по телефону 25-56-36.

Фотодом

Фотодом приглашает на выставку «Мужское» фотохудожницы NinaRathbone|Нина Рэтбоун. В экспозиции представлены 30 черно-белых постановочных и жанровых портретов молодых мужчин, друзей и незнакомцев, случайно «пойманных» объективом фотоаппарата, – часть объемного проекта Нины, посвященного телесной красоте.

Продолжается работа выставки рязанской фотохудожницы Татьяны Исаенко «Затаив дыхание». В экспозиции представлены более 60 черно-белых снимков, сделанных автором в разные творческие периоды.

Вход на выставки свободный.

Музей И.П. Павлова

25 февраля в 15.00 — концерт «Детская музыкальная гостиная». Программа подготовлена педагогами и учащимися детской музыкальной школы №5 имени В. Ф. Бобылева и наполнена музыкальными произведениями, которые любил ученый. Концерт пройдет в рамках Февральских дней памяти ученого.

27 февраля в 15.00 — открытие выставки «Мировая слава ученого». На выставке представлены редкие фотографии из фонда музея, иллюстрирующие мировую известность академика И.П. Павлова за рубежом.

Вход на мероприятия свободный.