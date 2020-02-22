На главную Органы власти Администрация

Куда пойти в Рязани на следующей неделе

На следующей неделе в рязанских музеях, библиотеках и концертных залах будет много интересного. Представляем афишу мероприятий.

Централизованная библиотечная система г. Рязани

24 февраля в 14.30 — вечер памяти «900 дней мужества» по книге А. Адамовича и Д. Гранина «Блокадная книга». Мероприятие приурочено к Году памяти и славы. Библиотека-филиал №14 ЦБС г. Рязани.

25 февраля в 14.00 — дискуссионный кинопоказ «Это было в разведке» из цикла мероприятий «Вехи памяти и славы». ЦГБ им. С.А. Есенина.

26 февраля в 11.00 — мастер-класс «Мы парни бравые». Мероприятие приурочено ко Дню защитника Отечества. ЦГБ им. С.А. Есенина.

26 февраля в 12.00 — познавательно-игровая программа «Лишних знаний не бывает». Библиотека-филиал №15 ЦБС г. Рязани.

26 февраля в 13.00 — литературный вечер «Система человеческих и гражданских убеждений в творчестве Ф.А. Абрамова». Мероприятие приурочено к 100-летию со дня рождения Ф.А. Абрамова. Библиотека-филиал №9 ЦБС г. Рязани.

26 февраля в 17.00 — праздничный концерт «Веселая кадриль», посвященный Году народного творчества. ЦГБ им. С.А. Есенина.

28 февраля 14.00 — народные гуляния «Эх, разгуляй, широкая Масленица!». ЦГБ им. С.А. Есенина.

На все мероприятия библиотек вход свободный.

Централизованная система детских библиотек г. Рязани

24 февраля в 12.30 — праздник «Русская старинная, румяная да блинная». Библиотека-филиал №3 ЦСДБ г. Рязани.

25 февраля в 10.30 — литературно-музыкальная композиция «Письмо с фронта». Библиотека-филиал №1 ЦСДБ г. Рязани.

26 февраля в 10.00 — час мужества «Защитники земли рязанской». ЦДБ г. Рязани.

26 февраля в 14.00 — вечер памяти «Нам подвиг Сталинграда не забыть». Библиотека-филиал №10 ЦСДБ г. Рязани.

27 февраля в 12.30 — театрализованное представление «Здравствуй, Масленица», совместно с колледжем электроники. ЦДБ г. Рязани.

28 февраля в 13.00 — час здоровья «Научись беречь себя». Библиотека-филиал №3 ЦСДБ г. Рязани.

1 марта в 11.00 — мероприятие, посвященное Дню кошки «За-мурр-чательные кошки». Библиотека-филиал №9 ЦСДБ г. Рязани.

1 марта в 11.30 — театрализованное представление «Здравствуй, Масленица». ЦДБ г. Рязани.

На все мероприятия библиотек вход свободный.

МКЦ

26 февраля в 17.30 — открытие Международного конкурса детского и молодежного творчества «Солнечный зайчик».

1 марта в 12.00 — закрытие Международного конкурса детского и молодежного творчества «Солнечный зайчик». Гала-концерт и награждение.

Вход свободный. Дополнительная информация по телефону: 76-35-03

КДЦ Октябрь

26 февраля в 12.00 — концерт «Защитникам – Слава!» и вручение ветеранам юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

1 марта в 15.00 — концерт «Будем верить – будем жить!» ансамбля «Михайловские казаки».

1 марта в 14.00 — народное гуляние «Широкая казачья Масленица» на площади перед КДЦ «Октябрь».

Билеты в кассе КДЦ Октябрь. Информация по телефону: 41-47-85

Лесопарк

29 февраля в 12.00 — народное гуляние «Масленичный разгуляй».

Арт-центр

29 февраля в 13.00 — народное гуляние «Прощай, Масленица».

ДК Приокский

24 февраля в 14.00 — городской открытый фестиваль искусств национальных культур «Окский меридиан».

26 февраля в 14.00 — урок мужества «20-й годовщине подвига 6-й роты Псковских десантников ВДВ на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни посвящается…». Мероприятие, приуроченное к 20-летию гибели воинов-десантников.

26 февраля в 17.00 — тематический вечер «Как на Масленой неделе». Концертная программа с песнями, забавами и блинами от Народного ансамбля русской песни «Россияночка».

28 февраля в 18.00 — концерт «Любо, братцы, любо» от ансамбля «Михайловские казаки».

1 марта в 15.00 — Проводы русской зимы «Прощай, Масленица!» на площади перед ДК «Приокский».

На все мероприятия вход свободный.

Музей путешественников

В музее путешественников продолжаются две выставки. Автором первой, которая называется «Краски Севера», стал член Союза фотохудожников России, художник международной федерации фотоискусства (FIAP) Николай Владимирович Середа. Вторую выставку «Корабли-путешественники» представляет Алексей Валентинович Фошин.

Обе выставки, «Краски Севера» и «Корабли-путешественники», будут работать в Рязанском музее путешественников до конца февраля.

Информацию по билетам уточнять в кассе музея и по телефону 25-56-36.

Фотодом

Фотодом приглашает на выставку «Мужское» фотохудожницы NinaRathbone|Нина Рэтбоун. В экспозиции представлены 30 черно-белых постановочных и жанровых портретов молодых мужчин, друзей и незнакомцев, случайно «пойманных» объективом фотоаппарата, – часть объемного проекта Нины, посвященного телесной красоте.

Продолжается работа выставки рязанской фотохудожницы Татьяны Исаенко «Затаив дыхание». В экспозиции представлены более 60 черно-белых снимков, сделанных автором в разные творческие периоды.

Вход на выставки свободный.

Музей И.П. Павлова

25 февраля в 15.00 — концерт «Детская музыкальная гостиная». Программа подготовлена педагогами и учащимися детской музыкальной школы №5 имени В. Ф. Бобылева и наполнена музыкальными произведениями, которые любил ученый. Концерт пройдет в рамках Февральских дней памяти ученого.

27 февраля в 15.00 — открытие выставки «Мировая слава ученого». На выставке представлены редкие фотографии из фонда музея, иллюстрирующие мировую известность академика И.П. Павлова за рубежом.

Вход на мероприятия свободный.

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанка родила сына от звезды«Дома-2»

Новости Рязани
Звезда телепроекта «Дом-2» Сэм Селезнёв и его супруга – рязанка Юлия стали родителями. Первенец пары появился на свет в субботу 22 февраля....
Узнать больше

Как рязанцы празднуют свадьбы в красивые даты

Видео
Февраль 2020 года богат на «красивые» даты. Многие молодые пары захотели вступить в брак именно 02.02.2020, 20.02.2020 и 22.02.2020.
Узнать больше

Рязанские метеорологи рассказали, каким будет половодье

Новости Рязани
Специалисты рязанского центра по метеорологии и мониторингу окружающей среды сделали прогноз на предстоящее половодье. К 10 февраля нижняя...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Для тех, кто в танке

Новости Рязани
Защитником может стать каждый. И для этого вовсе не нужно приносить присягу или осваивать тактические приемы. У нас два союзника —...
Узнать больше

Праздник традиционный – место для гуляний выбрали новое

Новости Рязани
В этом году общегородской праздник Масленицы пройдёт в Центральном парке культуры и отдыха. Такое решение было принято организаторами праздника — областным правительством,...
Узнать больше

Что посмотреть в Рязани в выходные

Новости Рязани
22 февраля (суббота) 10.00 и 12.00 – «Земляничная сказка» в театре кукол 12.00 — XXVIII Всероссийский фестиваль детского...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Это день мы приближали как могли!

Акценты
Ждать торжеств в честь 75-летия Победы осталось недолго. Не забывали про этот святой день и 25 лет назад, когда готовились к празднованию 50-летия Победы над фашистской Германией. Но жизненные реалии были во многом иными, чем сейчас.
Узнать больше

Госдума приняла поправки в закон о материнском капитале

Акценты
Государственная Дума приняла на пленарном заседании 20 февраля в третьем, окончательном чтении поправки, направленные на расширение программы материнского капитала.
Узнать больше

За несколько дней до… Идеи для тех, кто выбирает подарки мужчинам в последний момент

Акценты
До Дня защитника Отечества остаётся всё меньше времени. Не беда, если в будничной суете вы не успели заранее подготовить сюрприз для мужчины....
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Рязанка родила сына от звезды«Дома-2»

Как рязанцы празднуют свадьбы в красивые даты

Рязанские метеорологи рассказали, каким будет половодье