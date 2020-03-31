Круглосуточный «коронавирусный» call-центр принял уже более 700 звонков

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В круглосуточный «коронавирусный» call-центр на 14 часов 31 марта поступило 707 звонков. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области. 

Call-центр был организован по распоряжению губернатор Николая Любимова. Он занимается разъяснительной работой, принимает заявки на покупку и доставку продуктов и лекарств, а также оказывает рязанцам психологическую поддержку. 

Звонки принимаются по телефону +7 (4912) 392-071.

Также в Рязани действует аналогичный call-центр при РязГМУ. Звонить туда можно по телефонам  +7 (4912) 97-18-13 или +7 (4912) 97-19-00. Работает центр ежедневно с 8 до 18 часов. На данный момент уже принято 237 обращений граждан.

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