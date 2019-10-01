Кому и почему нельзя учиться во вторую смену

РИА «7 новостей» продолжает проект «Прокуратура поясняет», в рамках которого мы отвечаем на вопросы наших читателей. С началом учебного года особенно актуальным стал вопрос организации второй смены в школах. Имеются ли ограничения для обучения детей в школе во вторую смену? И могут ли школы работать в три смены?

Пунктом 10.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189, определены категории учащихся, обучение которых должно быть организовано в первую смену.

Так, в учреждениях с углубленным изучением отдельных предметов, лицеях и гимназиях, обучение проводится только в первую смену, сообщает сайт прокуратуры Рязанской области.

В учреждениях, работающих в две смены, обучение 1-х, 5-х, выпускных 9 и 11 классов и классов компенсирующего обучения также должно быть организовано в первую смену.

Для других категорий учащихся каких-либо ограничений на обучение во вторую смену действующим законодательством не предусмотрено.

Кроме того, пунктом 10.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 установлено, что обучение в общеобразовательных учреждениях в три смены не допускается.