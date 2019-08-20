Клещи продолжают кусать рязанцев

Число рязанцев, пострадавших от укусов клещей, не превышает среднемноголетних значений. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.



На прошедшей неделе зарегистрировано 162 обращения, из которых 59 детей. Наибольшая активность клещей отмечается на территориях Рязанского, Касимовского, Скопинского, Спасского, Шиловского, Рыбновского, Клепиковского районов и в Рязани. Присасывание клещей происходит при посещении населением природных биотопов: лесных массивов, лесополос, прибрежных территорий рек и озёр, других мест отдыха.

При проведении лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших и с объектов окружающей среды, подтверждается наличие инфицированных клещей возбудителем иксодового клещевого боррелиоза и гранулоцитарного анаплазмоза человека.



В 2019 году от клещей обработали 347 га территории. Обрабатывались места массового отдыха населения, летние оздоровительные учреждения, территории кладбищ.



Активность клещей в регионе сохраняется, чему способствует тёплая, умеренно дождливая погода.



Следует помнить, что клещ, оказавшись на теле человека, не проявляет активности сразу, всасывается в кожу приблизительно через 2-3 часа. Крайне важно соблюдать правила поведения на опасной в отношении клещей территории, носить одежду, максимально закрывающую кожные покровы, использовать головные уборы, проводить регулярные само и взаимоосмотры, применять современные акарицидные и акарицидно-репеллентные средства для обработки верхней одежды и снаряжения.

При обнаружении присосавшегося клеща необходимо обратиться к врачу для получения квалифицированной медицинской помощи. Даже если вы сняли клеща самостоятельно, рекомендуется провести его лабораторное исследование на базе лабораторий:



— ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области», г. Рязань, ул. Островского, д.51а. Время работы: понедельник — пятница с 09.00 до 16.00 часов (перерыв на обед с 13.00 до 13.30 часов), в выходные и праздничные дни с 09.00 до 13.00 часов;



— ГБУ РО «Областной консультативно-диагностический центр», г.Рязань, ул. Промышленная, д.25, понедельник — суббота с 08.00 до 17.00 часов, воскресные и праздничные дни с 08.00 до 15.00.

