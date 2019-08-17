Казанский ТЮЗ представил в Рязани свою версию «Выстрела»

Пудра, гвозди, Пушкин, реп – так можно было бы в нескольких словах рассказать о спектакле «Выстрел» Казанского ТЮЗа. Спектакль рязанцы и гости города увидели в рамках второго международного форума древних городов в субботу, 17 августа. На сцене рязанского ТЮЗа была показана новая, очень неожиданная версия знаменитой повести Пушкина.

Постановка началась с необычного объявления о том, что актёры после спектакля не выйдут на поклон. Далее последовал ещё более оригинальный ход – актёры начали переодеваться и гримироваться прямо на сцене. Зрители в это время могли прослушать «Беседы о русской культуре» Юрия Лотмана. Когда все приготовления, являющиеся частью действия, завершились, началась повесть «Выстрел». Пушкинский текст практически не претерпел изменений, так что школьники, не читавшие «Повести Белкина», получили самое полное представление о «Выстреле». Не изменились и сюжет, и характеры героев. «Выстрел» по версии Казанского ТЮЗа – это по-прежнему противостояние людей, мировоззрений, жизненных позиций. Это история не просто о дуэли, она о чести и о том, как по-разному это понятие можно трактовать, о справедливости и о том, как далеко можно зайти, пытаясь её восстановить.

Декорации спектакля минималистичны – семь стульев с одеждой и реквизитом. Зато здесь много «спецэффектов»: выстрелы, брызги воды, клубы пудры, разлетающиеся по сцене монеты и даже гвозди.

1 из 45

Завершается спектакль не менее неординарно. Актёры снова переодеваются, снимают грим, а Ильнур Гарифуллин, исполнивший роль Сильвио, перевоплощается в Пушкина. Звучит рэп Хаски, а Александр Сергеевич взирает на заходящуюся в танце молодёжь. Как ни странно, выглядит это очень органично, что ещё раз подтверждает, что произведения Пушкина всегда будут актуальны.

Стоит отметить, что «Выстрел» Казанского ТЮЗа побывал уже на многих фестивалях и удостоен наград как лучший спектакль для молодёжи. В Рязани постановку приняли очень тепло, несмотря на то, что актёры, действительно, не вышли на поклон.