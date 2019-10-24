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К новогодним праздникам в Рязани установят камеры видеонаблюдения

Для безопасности «Новогодней столицы 2020» в Рязани установят камеры видеонаблюдения. Об этом сообщила замначальника управления культуры администрации города Марина Лушина в четверг, 24 октября, на комитете по безопасности Рязанской гордумы.

Праздничные события пройдут на центральных площадях Рязани – Ленина, Победы и Театральной, улице Почтовой и в Лесопарке, а также в других точках города. Межведомственная комиссия уже проверила 7 объектов и отметила, что не все они полностью соответствуют нормам безопасности. По рекомендации комиссии камеры видеонаблюдения установят на небезопасных участках.

За безопасностью на празднике «Рязань – новогодняя столица России» будут следить сотрудники правоохранительных органов, частные охранники, казаки, народные дружинники и волонтёры. На территориях города организуют пропускной режим.

Вопрос безопасности депутаты Городской думы решили рассмотреть на следующем комитете в ноябре.

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