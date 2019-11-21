Илья Варламов призвал изучить опыт Иркутска

Известный блогер-урбанист Илья Варламов привёл в пример рязанским властям опыт Иркутска по сохранению и обновлению деревянной застройки. В новом ролике на своём канале YouTube он отметил, что в Иркутске ценят историю и понимают, что на деревянной архитектуре можно заработать, привлекая туристов. И Рязани не помешало перенять опыт Иркутска.

– Мне кажется, это единственный в России уникальный пример, когда всю деревянную застройку, которую принято считать обузой для города и спешат скорее снести, удалось устроить и защитить, – сказал Илья Варламов и призвал своих зрителей приехать в Иркутск.

Он также отметил, что очень важно, что в городе было, с чем работать. Потому что во многих городах историческое наследие безнадёжно утеряно. Для примера он показал фотографии из Рязани.

– Я рекомендую всем мэрам, у кого в городе есть деревянное наследие, приезжать в Иркутск. Особенно это касается Рязани, – сказал Илья Варламов.

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Отметим, что проект «130-й квартал» появился в Иркутске к юбилею города. Десять лет назад на новом месте притяжения туристов были трущобы, которые городские власти планировали уничтожить. По периметру площади сохранили дома, которые всегда находились в этой части города, всех их восстановили по проектам сооружений, которые город утратил.