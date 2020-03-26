Игорь Тишин возглавил администрацию Спасского района

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Новым главой администрации Спасского района стал Игорь Тишин. Решение о назначении в среду, 25 марта, приняли депутаты районной Думы. 

Напомним, ранее Тишин работал в администрации Рязани, заместителем главы. Решение о его назначении депутаты Спасской районной Думы приняли единогласно.

Тишин Игорь Николаевич

Родился 8 июня 1976 года в городе Рязани.

В 1998 году с отличием окончил Рязанскую государственную радиотехническую академию, присвоена квалификация менеджер по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Июль 1998 – август 2014 – занимал должности от ведущего специалиста до начальника отдела экономического анализа и неналоговых доходов министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области;

сентябрь 2014 – декабрь 2016 г. – заместитель министра лесного хозяйства Рязанской области;

январь 2017 года – ноябрь 2017 года – заместитель министра природопользования Рязанской области;

с 23 ноября занимал должность заместителя главы администрации города Рязани.

Женат, воспитывает сына и дочь.

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