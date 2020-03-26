Игорь Тишин возглавил администрацию Спасского района

Новым главой администрации Спасского района стал Игорь Тишин. Решение о назначении в среду, 25 марта, приняли депутаты районной Думы.
Напомним, ранее Тишин работал в администрации Рязани, заместителем главы. Решение о его назначении депутаты Спасской районной Думы приняли единогласно.
Тишин Игорь Николаевич
Родился 8 июня 1976 года в городе Рязани.
В 1998 году с отличием окончил Рязанскую государственную радиотехническую академию, присвоена квалификация менеджер по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Июль 1998 – август 2014 – занимал должности от ведущего специалиста до начальника отдела экономического анализа и неналоговых доходов министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области;
сентябрь 2014 – декабрь 2016 г. – заместитель министра лесного хозяйства Рязанской области;
январь 2017 года – ноябрь 2017 года – заместитель министра природопользования Рязанской области;
с 23 ноября занимал должность заместителя главы администрации города Рязани.
Женат, воспитывает сына и дочь.