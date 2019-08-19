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Иеромонах Фотий выступил на православном фестивале под Рязанью

Участник шоу «Голос» на Первом канале иеромонах Фотий стал гостем фестиваля «Голоса Святогорья», прошедшего в Пронском Спасо-Преображенском монастыре. Об этом сообщает сайт Рязанской епархии.

Фотия на фестиваль пригласил его друг, настоятель монастыря игумен Лука (Степанов). Иеромонах пообщался с представителями Рязанского городского волонтёрского центра и другими участниками фестиваля, ответил на их вопросы и спел для них. 

Основным же событием фестиваля стал конкурс юных вокалистов – детей, отдыхающих в лагере при монастыре. Также руководитель молодёжного отдела Рязанской епархии иерей Павел Коньков провёл с детьми беседу о творчестве и волонтёрстве. 

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