ХК «Рязань» в Сибири: 3 очка и «хет-трик» Кудрина

ХК «Рязань» удачно провел очередные выездные матчи «ВХЛ – Кубка Шелкового пути». В Ангарсе «горожане» разгромили «Ермак» 4:1. В Красноярске основное время матча с «Соколом» завершилось вничью 1:1 и только по буллитам хозяева взяли верх. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«ЕРМАК» (Ангарск) – ХК «РЯЗАНЬ» — 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Голы: 1:0 – Воробьев (Ахияров, А.Осипов, 15.34); 1:1 – ЧЕРНОВ (Кокшаров, Градусов, 21.09 – бол.); 1:2 – КУДРИН (Сергеенко, Моренец, 27.16); 1:3 – КУДРИН (Сергеенко, Карпов, 53.41); 1:4 – КУДРИН (Моренец, 59.31 – п.в.).

«Ермак» (4): Никитин; Ахияров, Ельшанский, Краснов, Ложкин, Постников, Раров, Шестопалов (2), Шикун; Бочкарев, Воробьев, А.Зайцев, Г.Зайцев, Казаковцев, Мельник, Мишкин, А.Осипов (2), Подлубошнов, Раенко, Тымченко, Чубыкин.

ХК «Рязань» (4): Большаков (2); Яценко – Шакуров, Сергеенко – Карпов – Кудрин; Моренец – Р.Осипов, Каштанов – Третьяков – Волков; Горечишников (2) – Лазарев, Градусов – Чернов – Кокшаров; Мелихов – Мельников – Муштаев.

Судьи: Шерер, Прокуратов; Клименко, Ибрагимов.

28 ноября. Ангарск. Дворец спорта «Ермак». 2300 зрителей.

Александр СЫРЦОВ, главный тренер ХК «Рязань»:

— В последних играх у нас четыре поражения, хотя команда, я считаю, показывала неплохую игру. Все поражения «на тоненького». И очень важно было этот барьер преодолеть. За хорошую игру очков не дают, очки дают только за победу. Я очень рад, что команда сегодня смогла преодолеть этот непростой барьер, хотя поначалу все складывалось не в нашу пользу. Первый период получился неудачным, соперник владел инициативой, но пропустили всего одну шайбу, а могли пропустить и больше. Остались в игре. И, начиная со второго периода, уже добавили, и все сложилось удачно. Плюс, в ключевых моментах подтащил вратарь.

Андрей КИРДЯШОВ, главный тренер «Ермака»:

— Хочу поздравить соперника с заслуженной победой. Они, несмотря на то, что добирались долго, вышли с хорошим настроением, вышли играть на победу, и они ее заслужили. По нашей команде могу сказать, что многие не хотят играть в хоккей, не хотят учиться. Будем принимать меры. Здесь будут играть в хоккей те, кто будет выполнять наши требования и работать.

«СОКОЛ» (Красноярск) – ХК «РЯЗАНЬ» – 2:1 Б (0:1; 0:0; 1:0; 0:0; 1:0)

Голы: 0:1 – Карпов (07.56); 1:1 – Савельев (Гловацкий, Журавлев, 41.25 – бол.); 2:1 – Мищенко – п.б.

«Сокол» (4): Киселев; Бочков, Григоркевич (2), Журавлев, Игошев, Колганов, Медведев, Савельев, Цыганов; Болтанов, Вилков, Гиздатуллин, Гловацкий, Горбунов, Князев, Коротков, Лебедев, Мищенко, Репьях, Севостьянов (2).

ХК «Рязань» (4): Большаков; Яценко, Шакуров, Осипов (4), Моренец, Горечишников, Миронов, Лазарев; Сергеенко, Карпов, Кудрин, Каштанов, Третьяков, Волков, Градусов, Чернов, Кокшаров, Попов, Мелихов, Муштаев.

Судьи: Кеслер, Беляев; Купчис, Китаев.

30 октября. Красноярск. СЗК «Платинум Арена». 2120 зрителей.

Александр СЫРЦОВ, главный тренер ХК «Рязань»:

— В этом сезоне мы уже в шестой раз уступаем в овертаймах и буллитах. Мне кажется, что это тот компонент хоккея, в котором сказывается более высокое мастерство игроков соперников. К ребятам по выезду претензий нет. Они молодцы, старались, пластались. В сегодняшней игре нам немножко не хватило силенок, все-таки, это уже четвертая игра на выезде. Четыре очка с тяжелейшего выезда – положительный результат, но немного осталось чувство неудовлетворения. Оглядываясь назад, можно сказать, что мы одно очко где-то не добрали. Впереди у нас домашняя серия, будем готовиться к ней.

Владислав ХРОМЫХ, главный тренер «Сокола»:

— Тяжелая игра получилась. У нас тоже был достаточно непростой выезд в Китай. Видно было, что ребята немного недовосстановились. Два с половиной периода ушло на то, чтобы вкатиться в матч. И уже с середины третьего периода мы прибавили, перешли на игру в три звена. Радует, что забили в большинстве. Оно у нас не всегда получается. Сегодня ребята здорово сыграли, хочу поблагодарить ребят за проявленный характер, за волю к победе. Готовимся к следующим играм. Сейчас соперники такие, что отдыхать некогда. Игры идут нон-стоп. Я думаю, в этой ситуации всем командам тяжело. Игра идет за игрой, и нужно только успевать побыстрее восстановиться. Всех болельщиков с победой, готовимся к следующей игре.

У ХК «Рязань» — 18 очков и 12-я позиция в Конференции 1 («Запад»). Впереди – домашняя серия. Начинаем ее 3 ноября матчем с «Динамо» из Твери, начало в 17.00.