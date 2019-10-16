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Губернатор Рязанской области объяснил одно из своих важных кадровых решений

Губернатор Рязанской области Николай Любимов рассказал, почему перевёл заместителя председателя регионального правительства Романа Петряева с курирования экономического направления на социальное. Соответствующий пост он разместил у себя на страницах соцсетях. 

По словам Николая Любимова, в ближайшие пять лет в регион, благодаря нацпроектам, поступят деньги, с помощью которых можно изменить ситуацию в социальной сфере, но то, как тратятся выделенные средства, губернатора не устраивает. Именно для контроля за их использованием и назначен Петряев. 

– Считаю, именно здесь пригодится опыт Романа Петряева, как менеджера из реальной экономики, – отметил губернатор, подчеркнув, что все его кадровые решения направлены на создание профессиональной команды, которой он доверяет.

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