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Губернатор без предупреждения проверит одну из школ Рязани

В пятницу, 30 августа, губернатор Рязанской области Николай Любимов проверит одну из школ Рязани. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

Глава региона выложил фотографию из машины вместе с начальником ГУ МЧС России по Рязанской области Сергеем Филипповым. Он написал, что должен был проверить школу №16, там его ждали, но затем поменял решение. 

– Я знаю, что там всё готово к учебному году и меня ждут, – написал Любимов, отметив, что есть и другие школы с проблемами, в одну из них он и поехал.

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