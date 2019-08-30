Губернатор без предупреждения проверит одну из школ Рязани

В пятницу, 30 августа, губернатор Рязанской области Николай Любимов проверит одну из школ Рязани. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.



Глава региона выложил фотографию из машины вместе с начальником ГУ МЧС России по Рязанской области Сергеем Филипповым. Он написал, что должен был проверить школу №16, там его ждали, но затем поменял решение.

